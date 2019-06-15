Иран заподозрили в попытке подстрелить американский дрон в Оманском заливе

Иранские военные пытались подстрелить американский дрон за несколько часов до нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По информации источника, беспилотник наблюдал за приближением иранских кораблей к танкерам, однако о фиксации им самой атаки ничего неизвестно. Иранцы запустили по дрону ракету класса «земля-воздух», однако она промахнулась и упала в воду.

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Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана. Российский МИД назвал обвинения «нагнетанием обстановки» и «иранофобской линией США».

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