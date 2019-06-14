Команда японского танкера рассказала о повредивших его «летающих объектах»

Танкер Kokuka Courageous, принадлежащий японской компании Kokuka Sangyo Co, повредили некие «летающие объекты». Об этом рассказал президент фирмы Ютака Катада со слов членов экипажа, сообщает Reuters.

«Команда сказала нам, что что-то прилетело в судно, и они нашли дыру (...) Затем некоторые члены экипажа видели второй выстрел», — приводит агентство его слова.

Также сообщается, что груз метанола весом в 25 тысяч тонн, который перевозило судно, не пострадал, экипаж вернулся на свои места, и сейчас танкер движется к порту Хаур-Факкан в ОАЭ в сопровождении боевых кораблей ВМС США.

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Катада рассказал, что, вопреки предыдущим сообщениям, судно не было атаковано торпедой. Он также выразил сомнение в том, что нападавшие специально повредили именно японский танкер. «Без очень тщательного изучения будет трудно сказать, что танкер эксплуатируется или принадлежит японцам», — сказал он и пояснил, что Kokuka Courageous зарегистрирован в Панаме и ходит под панамским флагом.

Ранее сообщалось, что экипаж с поврежденного танкера был спасен эсминцем ВМС США USS Bainbridge, который находился в непосредственной близости от места инцидента. 14 июня ВМС США направили в Оманский залив еще один эсминец.

Ранее в тот же день стало известно, что американские военные моряки обнаружили прикрепленную к борту Kokuka Courageous неразорвавшуюся мину. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

13 июня вместе с японским танкером пострадало норвежское судно Front Altair, выполнявшее заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp. Оно перевозило 75 тысяч тонн тяжелого бензина.

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