США назвали виновного в нападении на танкеры в Оманском заливе

Власти Ирана несут ответственность за инцидент в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние нападения на два танкера в Оманском заливе», — уточнил он. По его словам, в Вашингтоне пришли к такому выводу «на основании данных разведки, использованном оружии, уровне подготовки», а также исходя из недавних аналогичных атак.

Глава американской дипломатии добавил, что поручил постпреду США в ООН Джонатану Коэну поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

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При этом Помпео отметил, что политика США в отношении Тегерана остается неизменной. По его словам, Вашингтон желает переговоров с Исламской Республикой для достижения всеобъемлющего соглашения. Для этого «Соединенные Штаты намерены использовать политику экономического и дипломатического давления, однако готовы при необходимости защищаться с применением силы».

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что ни Иран, ни США пока не готовы к заключению нового соглашения. «Лично мне кажется, что слишком рано даже думать об этом», — написал он.

Ранее в четверг утром стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Front Altair выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты.

Второй пострадавший танкер принадлежит японской компании Kokuka Courageous. Он перевозил метанол.

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