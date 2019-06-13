Появилось видео горящего танкера в Оманском заливе

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе был снят с борта вертолета. Видео опубликовало The Mirror.

Материалы по теме В Оманском заливе атакованы два танкера После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли

Инцидент произошел рано утром 13 июня. По информации тайваньской компании-эксплуатанта CPC Corp, в норвежский танкер Front Altair попала торпеда, причины повреждения второго танкера — японского Kokuka Courageous — не уточняются. Front Altair перевозил 75 тысяч тонн нафты (побочный продукт нефтепереработки), а Kokuka Courageous — метанол. Стоимость содержимого норвежского танкера оценивают более чем в 30 миллионов долларов. На борту танкера Front Altair находилось 11 россиян.

13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало, но группа американских экспертов заподозрила в них Иран и его союзников.

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