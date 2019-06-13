Опровергнута гибель атакованного в Оманском заливе танкера

Танкер Front Altair норвежской компании Frontline горит, но пока не затонул. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на представителя фирмы.

Ранее о том, что корабль пошел ко дну, сообщали местные СМИ — иранский телеканал IRNA и ливанский Al-Mayadeen.

Техник, работавший на судне, рассказал журналистам, что причина взрыва на танкере пока неясна. При этом представители тайваньской госкомпании CPC Corp, заказ которой выполнял Front Altair, заявили, что танкер мог быть атакован торпедой.

Танкер перевозил 75 тонн нафты, тяжелого бензина. Всех членов команды удалось спасти, легкие повреждения получил один моряк.

Ранее 13 июня стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Как сообщало РИА Новости, на борту одного из них могут находиться россияне. Эта информация пока не подтверждается.

13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало, но группа американских экспертов заподозрила в них Иран и его союзников.

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