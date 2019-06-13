Иран спас 44 моряка с атакованных в Оманском заливе танкеров. Об этом сообщает агентство Irna.

Отмечается, что после спасения иранская сторона доставила моряков на свою территорию. По информации РИА Новости, инцидент с танкером Front Altair произошел в водах Ирана. Известно, что Оман находится в контакте с иранскими властями.

Ранее стало известно, что в Оманском заливе совершено нападение на два танкера. На одном из них могут быть россияне.

13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало.

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