В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера. Об этом сообщает Reuters.

По информации РИА Новости, на борту одного из атакованных танкеров могут быть россияне. Также агентство сообщает, что в нанятый тайваньской CPC нефтяной танкер попала торпеда.

Associated Press сообщает, что пятый флот военно-морских сил США в курсе нападений на танкеры, но не обладают детальной информацией.

13 мая Саудовская Аравия сообщила , что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало.

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