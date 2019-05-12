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Власти нефтяной державы опровергли информацию о взрывах на нефтетанкерах

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Власти эмирата Эль-Фуджайра (ОАЭ) опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о взрывах в порту на нефтяных танкерах. Об этом сообщает издание Emirates.

Представители правительства Эль-Фуджайра отметили, что работа в порту продолжается в обычном режиме, а также призвали проверять информацию перед публикацией.

Ранее в нескольких арабских источниках появились сообщения о мощных взрывах и пожарах на 7–9 нефтяных танкерах в порту Эль-Фуджайра. Отмечалось, что взрывы были слышны рано утром, однако причина их возникновения неизвестна.

В мае в американском городе Уокиган (штат Иллинойс) прогремел взрыв на химическом заводе AB Speciality Silicone. В результате четыре человека были госпитализированы. Подробности их состояния не уточнялись.

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