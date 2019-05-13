В Ливане связали взрывы в порту ОАЭ с американскими самолетами

Ливанские СМИ сообщили о сильных взрывах в порту Фуджейра (ОАЭ), где ночью 13 мая были повреждены четыре коммерческих судна, в том числе два нефтяных танкера Саудовской Аравии. В момент взрывов очевидцы якобы видели над портом военные самолеты Франции и США, сообщает Al-Masdar News.

РИА Новости ранее сообщало, что панарабский телеканал al-Mayadeen рассказал о нескольких взрывах и пожаре в одном из крупнейших нефтяных портов мира. Пожар якобы охватил от семи до десяти судов. В том же репортаже сообщалось о пролетевших над Фуджейрой самолетах западных ВВС.

Иранское агентство Tasnim опубликовало ссылку на видео, выложенное в Twitter, где в небе над портом виден дым.

Государственное информационное агентство ОАЭ WAM выступило с опровержением этих сообщений, подтвердив повреждения, нанесенные четырем кораблям, но заявив, что пожара не было и порт работает в штатном режиме, а дым не был вызван инцидентом. Эту информацию подтверждает также источник агентства Associated Press.

Помимо двух танкеров, принадлежащих саудовским компаниям, пострадал один корабль, зарегистрированный в ОАЭ, а также одно судно под норвежским флагом. По данным источника Reuters, в борту корабля образовалась пробоина от попадания «неизвестного объекта».

В день после инцидента цена на нефть марки Brent поднялась на 2,07 доллара, а котировки на биржах в Дубае и в Саудовской Аравии упали на 3,97 и 3,55 процента соответственно.

Диверсии осудил целый ряд государств региона, в том числе Иран. 10 мая морская администрация США (MARAD) предупредила о возможных атаках Ирана и его союзников на торговые суда американцев и их партнеров в Персидском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!