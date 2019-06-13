Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen.

По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты, тяжелого бензина. Стоимость содержимого оценивают в более чем 30 миллионов долларов.

Представители компании рассказали, что судно атаковали ранним утром 13 июня. При этом, предположительно, использовалась торпеда.

Ранее 13 июня стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Как сообщало РИА Новости, на борту одного из них могли находиться россияне. Иранская береговая охрана сумела спасти 44 моряка, их доставили в Иран.

13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!