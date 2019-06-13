Названо число россиян на атакованном в Оманском заливе танкере

На борту танкера Front Altair, пострадавшего в Оманском заливе, предположительно, в результате атаки, находились 11 граждан России. Об этом сообщил представитель норвежской компании Frontline Пэт Адамсон, передает РИА Новости.

По его информации, на судне также были 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Как отмечается, они были эвакуированы. «Они все в порядке и в безопасности», — добавил Адамсон.

В то же время представители Frontline указывают, что взрыв на борту Front Altair и начавшийся вслед за ним пожар преждевременно считать результатом нападения, передает агентство. В компании отметили, что пока не было возможности узнать детали произошедшего от экипажа, а в СМИ появилось множество спекуляций.

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Front Altair выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (побочный продукт нефтепереработки). Сообщалось, что он стал одним из двух танкеров, которые были атакованы в иранских водах Оманского залива. По некоторым данным, в судно попала торпеда.

Второй пострадавший танкер принадлежит японской компании Kokuka Courageous. Он перевозил метанол.

Месяц назад — 13 мая — Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало, но группа американских экспертов заподозрила в них Иран и его союзников.

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