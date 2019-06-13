Стало известно о хозяевах атакованного танкера

Японское министерство торговли сообщило, что атакованные в Оманском заливе танкеры перевозили груз, «связанный с Японией». Об этом сообщает Associated Press.

Глава ведомства Хиросигэ Сэко рассказал каналу NHK, что Япония внимательно следит за инцидентом. По его словам, токийская компания Kokuka Courageous признала, что ей принадлежит одно из поврежденных судов. Сообщается, что танкер перевозил метанол.

Также известно, что всем морякам, служившим на танкере, удалось спастись. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошел одновременно с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран. На встрече с лидерами Исламской Республики глава японского правительства обсудил возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, из-за действий которого между Вашингтоном и Тегераном усилилось напряжение.

Ранее 13 июня стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Как сообщало РИА Новости, на борту одного из них могут находиться россияне. Эта информация пока не подтверждается.

13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, пока не поступало, но группа американских экспертов заподозрила в них Иран и его союзников.

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