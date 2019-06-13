Кремль отреагировал на инцидент с танкерами в Оманском заливе

Делать выводы о причинах инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 13 июня.

Песков также отметил, что контакты с ближневосточными странами по этому вопросу находятся в компетенции не Кремля, а внешнеполитического ведомства.

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«Но пока, насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит», — сказал он.

Ранее в четверг утром стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Front Altair выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты.

Второй пострадавший танкер принадлежит японской компании Kokuka Courageous. Он перевозил метанол.

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