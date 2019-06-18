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Представленвы новые «доказательства» атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе

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Пентагон представил новые «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе. Фотографии, сделанные с вертолета ВМС США, были опубликованы пресс-службой Центрального командования Вооруженных сил США.

На опубликованных кадрах, утверждают американские военные, видно, как люди с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous.

Кроме того, на снимках заметно большое отверстие в обшивке танкера, которое, по данным Вашингтона, появилось в результате взрыва одной из мин. Пентагон настаивает, что эти фотографии подтверждают ответственность Ирана за нападения на два танкера.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае.

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