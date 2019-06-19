Иран отказался верить в угрозы и войну с США

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Али Шамхани

Иран считает показными угрозы своей безопасности, а потому пока не намерен закупать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, передает РИА Новости.

По его словам, хотя сейчас реальной угрозы для страны нет, Тегеран задумывается об укреплении своих возможностей, в том числе и за счет использования зарубежных систем ПВО. «Если оценки покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали с С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями», — сказал Шамхани.

Секретарь добавил, что «Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку [для этого] нет причин», несмотря на обострение в отношениях. Он также отметил, что обвинения, которые Вашингтон выдвигает в отношении Тегерана, — это просто один из привычных для американской стороны способов оказания давления.

Ранее 19 июня сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях, если какие-либо действия Ирана или его союзников приведут к гибели американских военнослужащих. До этого в Пентагоне одобрили отправку тысячи военных на Ближний Восток в связи с нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе. США обвиняют в произошедшем иранскую сторону.

17 июня сообщалось, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если европейские страны не смогут сохранить соглашение по иранской ядерной программе, которое покинули США. До этого стало известно, что Иран в течение 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

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