Помпео лично предупредил Иран

Госсекретарь США Майк Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели американских военнослужащих. Об этом пишет The Washington Post.

По его словам, любое действие Тегерана или его союзников, в результате которого умрет хотя бы один солдат США, приведет к силовым контрмерам.

Издание уточняет, что такое заявление Помпео сделал еще в мае во время визита в Ирак. Поводом для высказывания стала информация от разведки, что сторонники Ирана могут активизировать нападения на американцев в регионе.

18 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку одной тысячи военных на Ближний Восток. Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Отправка военных будет произведена в «оборонительных целях», заверили в Пентагоне.

17 июня Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН сообщил, что Вашингтон планирует нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана.

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