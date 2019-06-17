Иран пригрозил разрешить себе ядерное оружие

Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если европейские страны не смогут сохранить соглашение по иранской ядерной программе, которое покинули США. Об этом заявил глава иранского парламентского комитета по ядерной политике Мохтаба Золнур, передает Reuters.

«До истечения 60-дневного ультиматума, выдвинутого Ираном европейцам для сохранения соглашения, осталось не так много времени. После этого Иран приостановит выполнение Договора о нераспространении», — сказал он.

Ранее 17 июня сообщалось, что Иран в течение ближайших 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

10 июня в иранском МИД заявили, что со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки 2015 года. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Участниками ДНЯО являются почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. По договору страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются его не производить и не принимать от других государств.

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