Иран обвинил Европу в бездействии

Европа оказалась неспособна спасти соглашение по ядерной программе Ирана после решения президента США Дональда Трампа о выходе из сделки. Об этом заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави (Abbas Mousavi), его слова передает Reuters.

«До сих пор мы не увидели со стороны европейцев практических и ощутимых шагов, которые гарантировали бы интересы Ирана», — отметил дипломат. По его словам, Тегеран сейчас не намерен обсуждать с другими странами никаких вопросов, помимо ядерной сделки. Мусави также добавил, что Евросоюз находится не в той позиции, чтобы ставить под сомнение решения иранской стороны, не касающиеся соглашения.

15 мая власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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