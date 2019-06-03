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CША рассказали о готовности к новой ядерной сделке с Ираном

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США готовы заключить с Ираном новую ядерную сделку, чтобы гарантировать, что тот не получит оружие массового уничтожения. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью немецкой газете Rheinische Post.

«Мы готовы заключить новую сделку с Ираном, если его власти готовы гарантировать, что в стране не ведется работ над атомным оружием, угрожающим миру», — заявил Помпео и добавил, что США никогда не позволят Ирану получить такое вооружение.

Он также подчеркнул, что ракетная программа — не единственная опасность, исходящая от Исламской Республики. Ее власти, по словам дипломата, спонсируют движение «Хезболла» — и это никак не исправит договор об атомной энергии. Поэтому, считает Помпео, возможное снятие американских санкций должно быть связано также и с международным терроризмом. Иран, по его мнению, должен к тому же перестать саботировать независимость и суверенитет соседнего Ирака.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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