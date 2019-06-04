США решили отказывать в визах враждебным троллям

Сенат США одобрил законопроект, по которому будут введены санкции в отношении лиц, которых Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-Span.

Сообщается, что закон под названием DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы», сама аббревиатура также переводится как «сдерживание») был одобрен единогласно. По нему люди, которые вмешиваются в избирательный процесс США, не смогут получить визу в страну, а если они уже находятся на американской территории — их ждет депортация.

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21 мая стало известно, что США ввели новые антироссийские ограничения. Под санкции попали машиностроительный завод «Авангард» в Москве, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения. США обвинили учреждения в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США потеряли интерес к санкциям в отношении России. Как заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, в последнее время у законодателей наблюдается усталость от этой темы.

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