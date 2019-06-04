Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Названы самые ненадежные смартфоны
Подросток пошла под суд за рассылку сексуальных видео со своим участием
Напавший с топором на мэрию Южно-Сахалинска пытался уплыть на плоту в Японию
Отставной чиновник зарезал взрослого сына-затворника
В чае нашли плесень и бактерии
ПАСЕ решила вернуть Россию
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
В России объявят новый запрет для злостных нарушителей ПДД
Названы отрасли с самым большим ростом зарплат
Новости партнеров

США решили отказывать в визах враждебным троллям

Перейти в «Мою Ленту»

Сенат США одобрил законопроект, по которому будут введены санкции в отношении лиц, которых Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-Span.

Сообщается, что закон под названием DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы», сама аббревиатура также переводится как «сдерживание») был одобрен единогласно. По нему люди, которые вмешиваются в избирательный процесс США, не смогут получить визу в страну, а если они уже находятся на американской территории — их ждет депортация.

21 мая стало известно, что США ввели новые антироссийские ограничения. Под санкции попали машиностроительный завод «Авангард» в Москве, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения. США обвинили учреждения в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США потеряли интерес к санкциям в отношении России. Как заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, в последнее время у законодателей наблюдается усталость от этой темы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Евросоюз решил продлить санкции против России
США ввели новые антироссийские санкции
В США решили защититься от российского вмешательства в выборы
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Поднебесная сотня

Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
02:36Сегодня

Россию призвали подключиться к расследованию катастрофы малайзийского «Боинга»

19:52 3 июня

Китай предупредил студентов о сложностях с США

13:49 3 июня

Россия отправит миротворцев в ЦАР

Мир00:03 3 июня

«Не все евреи умные»

Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
08:30Сегодня

ПАСЕ решила вернуть Россию

18:14 3 июня

Отдельную встречу Трампа и Мэй отменили

01:05Сегодня

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Мир13:3331 мая

Дружба в эпоху перемен

Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
09:37 3 июня

В США сообщили об отзыве российских военных из Венесуэлы

23:20 3 июня

Елизавета II уличила Трампа в забывчивости из-за подарка

17:13 3 июня

Мужчину с молотком обезвредили в мечети возле Лондона

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Застой и стабильность — это одно и то же»
Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Раскрыты детали стрельбы из травматического пистолета убитым спецназовцем
В России объявят новый запрет для злостных нарушителей ПДД
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Россию призвали подключиться к расследованию катастрофы малайзийского «Боинга»
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Китай предупредил студентов о сложностях с США
ПАСЕ решила вернуть Россию
Отдельную встречу Трампа и Мэй отменили
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Зеленский внес в Раду законопроект против коррупционеров
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
Аэропорт Шереметьево признал свою ответственность за коллапс с багажом
Секрет Татьяны
Нижнее белье как идея для малого бизнеса
Арестованный в Москве инвестор из США получил пропуск на встречу с Путиным
В чае нашли плесень и бактерии
Китай оставил Казахстан без денег на мегапроект
Названы отрасли с самым большим ростом зарплат
Все материалы
Силовые структуры
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
Стало известно об аварии в Москве с машинами ФСО и МВД
Бывшего российского губернатора арестовали из-за хищения 700 миллионов рублей
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Последняя кровь
Как одна из самых жестоких ОПГ России убивала бизнесменов, чиновников и свидетелей
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Три АПЛ России всплыли во льдах Арктики
Названы самые ненадежные смартфоны
Пара F-35 описала «небесный пенис»
F-35 притворится «агрессивными» J-20 и Су-57
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Во время одной из самых опасных в мире гонок вновь погиб спортсмен
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Двукратная олимпийская чемпионка отстояла право на повышенный тестостерон
Звезды футбола пристыдили ни разу не забившего нападающего-любителя
Противостояние Мбаппе и Неймара раскололо ПСЖ
Российский теннисист вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Все материалы
Культура
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Бон Джови (справа) и Стас Намин (в центре)«Жажда власти и денег ослепляет»
Как советский рок покорил Запад
«До боли реалистичная картина»
 
В четвертой серии «Чернобыля» нашли киноляп
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
Бывшую солистку «ВИА Гры» раскритиковали за «подарки смерти» больным детям
Мужчина набросился на Майли Сайрус в толпе
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон джунглей
Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Непобедимый участник «Своей игры» внезапно проиграл
Раскрыт заработок звезд популярного реалити-шоу
Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В сети раскрыли неожиданно прибыльные должности
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Популярная тучная модель признала свое несовершенство
Тучную невесту высмеяли за похожее на пижаму платье
Японки взбунтовались против туфель на высоких каблуках
Назван любимый шашлык россиян
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Названы наименее подверженные терактам курорты
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
Стюардесса пролила на пассажира кипяток и заставила его страдать
Бортпроводник укачал плачущую в самолете девочку и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Студентка научилась зарабатывать на чиханье на камеру
Отставной чиновник зарезал взрослого сына-затворника
Погоревшего на любви к свинине фальшивого саудовского принца посадили
Пролежавшую 50 лет в ящике шахматную фигурку продадут за целое состояние
Все материалы
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Стали известны цены на Lada Granta Cross
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
Дачный домик в Подмосковье предложили снять за 45 миллионов рублей в месяц
Самая дорогая квартира в Москве оказалась в тысячу раз дороже самой дешевой
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Все материалы