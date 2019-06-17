Иран максимально обогатит уран

Иран в течение ближайших 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой, сообщает Reuters.

«Мы ускорили темпы обогащения урана, так что в течение 10 дней его количество превысит 300 килограммов», — заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди. Он подчеркнул, что у европейских стран еще есть время не допустить нарушения сделки.

В том же духе выступил и президент Исламской Республики Хасан Рухани. «Это решающий момент: Франция и другие участники договора все еще могут объединить усилия и суметь за кратчайшее время спасти сделку», — заявил иранский президент на встрече с французским послом. По словам Рухани, окончательное разрушение сделки не выгодно ни странам Ближнего Востока, ни всему остальному миру.

О том, что Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза, сообщалось в мае этого года. Перед этим власти страны официально объявили, что приостанавливают выполнение части обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Такое решение Тегерана вызвано тем, что в мае 2018 года США обвинили иранскую сторону в нарушениях условий плана и в одностороннем порядке вышли из сделки, заключенной в 2015 году, а также наложили на Иран санкции.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.

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