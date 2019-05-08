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Израиль ответил на угрозу Ирана обзавестись ядерным оружием

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Биньямин Нетаньяху

Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает «Едиот ахронот».

«Сегодня я услышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану создать ядерное оружие», — заявил премьер во время Дня памяти. Он добавил, что Израиль продолжит сражаться с теми, кто стремится убивать его население.

День памяти — израильский день траура, когда чтят память погибших в войнах солдат армии.

Ранее Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.

6 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты направят к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Американская сторона намерена сделать это в ответ на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на эскалацию отношений.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и анонсировал возобновление режима рестриктивных мер против Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявлял, что Тегеран продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.

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