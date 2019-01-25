Стрелки часов Судного дня оставили на прежней отметке

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке – в двух минутах от полуночи. Об этом говорится в журнале Bulletin of Atomic Scientists.

Ученые объяснили это расширением использования информационной войны для подрыва демократии, усиления риска от ядерных, климатические и других угроз. По их словам, оценку следует воспринимать не как знак стабильности, а в качестве решительного предупреждения.

Стрелки часов показывают 23:58 с января 2018 года, когда их передвинули на 30 секунд вперед. Специалисты заявили, что решение было принято в связи с «угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями».

Американские ученые и редколлегия журнала Bulletin of Atomic Scientists создали Часы Судного дня в 1947 году. Первоначально наступление полночи ассоциировалось исключительно с ядерной катастрофой (в частности, поводом для начала «обратного отсчета» стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года). Затем стали учитываться другие факторы, угрожающие человечеству, — экологические и технологические.

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