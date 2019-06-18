Россия посетовала на отсутствие здравого смысла у США

США игнорируют международное право и ставят себя вне мирового сообщества. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По его словам, обвинения Вашингтона в отношении Ирана о «ядерном шантаже» несправедливы, поскольку именно американская сторона вышла из соглашения по иранской ядерной программе. «Угрозы США применить санкции за выполнение решений Совета Безопасности со всей очевидностью находятся за гранью здравого смысла», — отметил дипломат.

Рябков призвал Вашингтон немедленно вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), снять антииранские санкции и не чинить препятствий. Кроме того, он предложил США «взвесить, к действиям какой страны в данном контексте применим термин "шантаж"».

Замглавы МИД добавил, что в нынешних условиях «действия Тегерана носят вынужденный, точечный, а главное — обратимый характер», притом что он остается в рамках договора СВПД. Россия в связи с этим призывает все стороны не осложнять ситуацию и вернуть соглашение к жизни.

Ранее 18 июня Рябков заявил, что Россия понимает мотивы, толкающие Иран на наращивание производства низкообогащенного урана.

17 июня сообщалось, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если европейские страны не смогут сохранить соглашение по иранской ядерной программе, которое покинули США. До этого стало известно, что Иран в течение 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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