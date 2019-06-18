Россия поняла обогащающий уран Иран

Россия понимает мотивы, толкающие Иран на наращивание производства низкообогащенного урана. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«У страны [Ирана] не остается, по сути, иного выбора, кроме как сокращать объем собственных, добровольных обязательств в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Эта логика нам понятна», — сказал Рябков. Он подчеркнул, что Россия при этом выражает озабоченность и стремится сделать так, чтобы СВПД сохранился.

17 июня сообщалось, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если европейские страны не смогут сохранить соглашение по иранской ядерной программе, которое покинули США. До этого стало известно, что Иран в течение 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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