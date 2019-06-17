Иран заявил о раскрытии шпионской сети США

Иранские спецслужбы раскрыли «обширную американскую кибершпионскую сеть». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани, передает Reuters.

По его словам, Тегеран поделился информацией со своими союзниками в рамках сотрудничества. «Это привело к раскрытию и ликвидации крупной сети сотрудников Центрального разведывательного управления США, а также к задержанию и наказанию некоторых из них в разных странах», — приводит слова Шамхани Sputnik.

ТАСС отмечает, что в апреле министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави заявлял о раскрытии сети ЦРУ из 290 шпионов. Тогда отмечалось, что они действуют в различных странах региона, в том числе и в самом Иране.

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Информация о раскрытии шпионской сети появилась через несколько дней после нападения на танкеры в Оманском заливе. Два судна были атакованы утром 13 июня. Один из них перевозил нафту (побочный продукт нефтепереработки), другой вез груз метанола. Экипажи обоих судов успели эвакуировать, на одном из них находились 11 россиян.

США, как и Великобритания, возложили вину за нападение на иранскую сторону. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в атаках и попытке замаскировать экономический терроризм против Ирана. Российский МИД назвал обвинения «нагнетанием обстановки» и «иранофобской линией США».

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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