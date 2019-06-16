Британия направит 100 спецназовцев на защиту танкеров

Великобритания намерена направить спецназ в Персидский залив для защиты своих судов после нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает The Times.

Газета отмечает, что любой серьезный удар в достаточно узком Ормузском проливе, набитом танкерами, может стать катастрофическим. Из-за этого командование Королевского военно-морского флота Великобритании планирует отправить в регион 100 морских пехотинцев.

Они станут основой сил быстрого реагирования и разместятся на британской военно-морской базе в Бахрейне. Их задачей будет патрулирование вод Персидского залива и охрана как военных кораблей, так и торговых судов в Ормузском проливе.

Когда именно морпехи появятся в регионе, не уточняется, однако план должны обсудить в одном из правительственных комитетов 16 июня.

Материалы по теме В Оманском заливе атакованы два танкера После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли

Ранее министерство иностранных дел Великобритании возложило вину за нападение на танкеры в Оманском заливе на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное и влиятельное подразделение армии Ирана). До этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил иранские власти в причастности к атаке на гражданские танкеры.

Два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе утром 13 июня. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. Экипажи обоих судов успели эвакуировать, на одном из них было 11 россиян.

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана. Российский МИД назвал обвинения «нагнетанием обстановки» и «иранофобской линией США».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!