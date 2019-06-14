Россия обвинила США в иранофобии

Министерство иностранных дел России обеспокоено «искусственным нагнетанием обстановки» вокруг инцидента с танкерами в Оманском заливе из-за «иранофобской линии США». Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

Представители ведомства поблагодарили иранские власти за эвакуацию 11 российских моряков с горящего танкера Front Altair и осудили атаки на суда. В МИД призвали не обвинять никого в причастности к нападению до того, как закончится «тщательное и беспристрастное международное расследование».

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Ранее 14 июня президент США Дональд Трамп заявил, что за атаками на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. По его мнению, для такого утверждения достаточно доказательств.

Вашингтон считает, что на видео, на котором иранский корабль подходит вплотную к одному из атакованных танкеров, запечатлен момент демонтажа неразорвавшейся мины, ранее установленной иранцами. Кроме того, американские военные сообщили, что нашли еще одну такую мину на борту танкера.

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. Экипаж обоих судов успели эвакуировать.

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