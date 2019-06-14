Иран отверг обвинения в нападении на танкеры

Обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными. Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, обвинения США в адрес Ирана без каких-либо прямых или косвенных доказательств являют собой попытки саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана. «Я предупреждал именно о таком сценарии еще несколько месяцев назад. И не потому, что я ясновидящий, а потому, что вижу разработчиков этого плана», — сказал дипломат.

Материалы по теме В Оманском заливе атакованы два танкера После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!