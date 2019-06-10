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Иран не увидел необходимости в С-400

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Иран не планирует приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Fars.

По его словам, Тегеран не отправлял запрос России на покупку С-400. Дипломат указал, что иранская сторона сейчас не чувствует необходимости в закупке этих комплексов. Он также сообщил, что местные специалисты разработали собственные системы для защиты страны.

30 мая агентство Bloomberg сообщило, что Москва отказалась поставлять Тегерану С-400. Причиной отказа якобы стали опасения в том, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Российская сторона опровергла эту информацию. В то же время отмечалось, что Москва продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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