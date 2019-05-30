Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Москва приняла такое решение из-за опасений роста напряженности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Вашингтон в качестве сигнала Ирану направил в зону оперативной ответственности Центрального командования вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.

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17 мая стало известно, что два эскадренных миноносца ВМС США вошли в Персидский залив, а 15 мая американские войска в Ираке привели в максимальную степень боевой готовности. В тот же день Трамп заявлял, что не хочет войны с Ираном.

15 мая сообщалось, что армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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