Запрос Ирана на покупку С-400 назвали несуществующим

Иран не обращался к России с предложением купить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», заявил информированный российский источник «Интерфакса».

«Иран не обращался с заявкой на С-400. Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300 — эти обязательства выполняются в полном объёме», — заявил собеседник агентства.

30 мая агентство Bloomberg cообщило, что Москва отказалась поставлять Тегерану С-400. Причиной отказа якобы стали опасения в том, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.

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17 мая стало известно, что два эскадренных миноносца ВМС США вошли в Персидский залив, а 15 мая американские войска в Ираке привели в максимальную степень боевой готовности. В тот же день Трамп заявлял, что не хочет войны с Ираном.

15 мая сообщалось, что армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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