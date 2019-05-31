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Арабские государства объединились против Ирана

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Мекка

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоги саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Мекке.

Члены ЛАГ поддержали право Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) защищать свои интересы после нападений на их нефтяную инфраструктуру. С возражениями выступили лишь представители Ирака: они призвали союзников не вмешиваться во внутренние дела Тегерана во избежание эскалации конфликта и войны.

26 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива, большинство из которых входит в ЛАГ, подписать пакт о ненападении и начать выстраивать сбалансированные отношения.

О том, что король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном, стало известно 19 мая.

14 мая беспилотники йеменских повстанцев-хуситов ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.

По предварительным выводам группы экспертов, к этому инциденту также причастны иранские власти: их союзники якобы использовали морские мины, чтобы повредить корабли. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, Исламская Республика таким образом попыталась повысить цену на нефть. Иран все обвинения отрицает. Расследование нападения продолжается.

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