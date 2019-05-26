Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Иран предлагает остальным странам Персидского залива подписать соглашение о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabiya.

Выступая на пресс-конференции, Зариф сказал, что исламская республика «хочет выстроить сбалансированные отношения со всеми прибрежными государствами Персидского залива». Дипломат также подчеркнул, что Иран готов «защитить себя против любой агрессии, экономической или военной».

Глава МИД Ирака Мухаммад Али Аль-Хаким ответил иранскому коллеге, что его страна готова исполнять роль медиатора между Ираном и Соединенными Штатами, отношения между которыми в последнее время сильно обострились. Он заявил, что не считает экономическую блокаду Тегерана действенной для решения этой проблемы.

17 мая стало известно, что два эскадренных миноносца ВМС США вошли в Персидский залив, а 15 мая американские войска в Ираке привели в максимальную степень боевой готовности.

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14 мая беспилотники йеменских повстанцев-хуситов ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. По предварительным выводам группы экспертов, к этому инциденту также причастны иранские власти. Расследование нападения продолжается.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

К прибрежным странам Персидского залива относятся Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран.

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