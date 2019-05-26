Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Иран обладает современным вооружением, которое способно потопить американские корабли, находящиеся в Персидском заливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Советник добавил, что иранская сторона ответит «всей мощью» на провокации со стороны американских властей. «Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — заявил Корбани.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что дополнительно направит на Ближний Восток примерно 1,5 тысячи военных, назвав этот шаг защитной мерой. 15 мая сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Отношения США и Ирана обострились в прошлом году., когда американский лидер объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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