Трамп уточнил число направляемых на Ближний Восток солдат

Президент США Дональд Трамп рассказал, что дополнительно направит на Ближний Восток примерно 1,5 тысячи военных. Об этом он заявил в пятницу, 24 мая, передает Reuters.

По словам американского лидера, отправка такого относительно небольшого числа солдат — это защитная мера. «Ряд очень талантливых едет на Ближний Восток. Посмотрим, что произойдет», — добавил он. По информации источников, новые силы включают в себя инженеров.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Трамп решил дополнительно отправить на Ближний Восток от двух до трех тысяч военнослужащих.

23 мая сообщалось, что центральное командование Армии США запросило усиление своих оборонных способностей и дополнительное вооружение для противостояния Ирану.

До этого Трамп признался в нежелании воевать с Тегераном.

15 мая сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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