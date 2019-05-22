Хуситы дважды за сутки обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии

Силы йеменских повстанцев-хуситов дважды за последние сутки обстреляли аэропорт в саудовском городе Наджран. Об этом передает AMN.

Сообщается, что йеменские беспилотники атаковали аэропорт, нанеся удар по складу вооружений. Такая цель выбрана, возможно, еще потому, что военно-воздушные силы Саудовской Аравии используют эти взлетно-посадочные полосы для нападений на Йемен.

Наджран — приграничный город с Йеменом, центр одноименного административного округа на юге Саудовской Аравии.

15 мая было опубликовано видео последствий предыдущей атаки хуситских беспилотников на саудовский нефтепровод.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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