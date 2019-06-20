Источник в США подтвердил информацию о сбитом американском беспилотнике

Американский военный беспилотник действительно был сбит над Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США.

Источник сказал, что беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий американскому военно-морскому флоту, был сбит ракетой класса «земля-воздух». Никаких дополнительных подробностей не сообщается.

MQ-4C Triton — разведывательный беспилотник, создаваемый по заказу авиации американского флота с использованием отдельных элементов стратегического дрона-разведчика RQ-4 Global Hawk, эксплуатируемого в ВВС США с 2004 года. Впервые взлетел в 2013 году. Начало опытно-боевой эксплуатации намечено на 2018 год, достижение полной готовности — к 2023-му.

Ранее представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан заявил, что Иран не мог сбить американский беспилотник. Перед этим военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сбили беспилотный разведывательный аппарат США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!