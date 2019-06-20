В Иране заявили о готовности к войне

Сбитый Ираном американский военный беспилотник показывает, что Тегеран готов к войне. Об этом заявил главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами. Его слова приводит Metro.

Салами сказал, что произошедшее — четкий сигнал для американской стороны. В то же время, по его словам, Иран хоть и готов к войне, но у него «нет намерения развязывать ее» против какой-либо страны.

Генерал-майор также отметил, что летевший над Ормузским проливом беспилотник нарушил воздушную границу Ирана. «Границы — это наша красная линия. Любой нарушивший их враг будет уничтожен», — добавил он.

В МИД Ирана также осудили нарушение границы и предупредили о последствиях подобных «незаконных и провокационных действий», передает Reuters.

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О том, что Военно-воздушные силы КСИР сбили американский аппарат, стало известно утром 20 июня.

При этом представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) заявлял, что Иран не мог этого сделать, поскольку беспилотники не летали над территорией страны.

В то же время чиновник в США подтвердил произошедшее. По его словам, был сбит разведывательный беспилотник MQ-4C Triton. Он создается по заказу авиации американского флота с использованием отдельных элементов стратегического дрона-разведчика RQ-4 Global Hawk, эксплуатируемого в ВВС США с 2004 года.

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