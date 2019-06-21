Трамп остановил удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. Об этом он рассказал у себя в Twitter.

По словам президента, американские военные были готовы атаковать сразу три различных объекта в Иране, но он отменил атаку, когда узнал от одного из генералов, что в результате нее погибнут примерно 150 человек. Трамп решил, что такой шаг будет непропорциональным ответом на уничтожение беспилотного летательного аппарата.

«Я не тороплюсь. Наша армия перевооружена и готова к бою — она пока что лучшая в мире», — сказал президент в том же сообщении. Он добавил, что в связи с инцидентом США усилили санкции по отношению к Ирану и никогда не позволят Исламской Республике получить ядерное оружие.

20 июня стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

По версии США, аппарат в момент атаки находился над международными водами, Иран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.

До этого сообщалось, что в связи с обострением отношений с Ираном Соединенные Штаты отправят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot.

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