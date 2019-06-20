Пентагон рассказал свою версию о сбитом Ираном беспилотнике

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) назвало уничтожение американского беспилотника неспровоцированной атакой на средство наблюдения. Об этом сообщает Reuters.

Представитель CENTCOM Билл Урбан сообщил, что Иран атаковал беспилотник в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. «Сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны», — заявил Урбан.

США также заявили, что это была модель RQ-4A Global Hawk, а не морской Triton. RQ-4 Global Hawk является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.

Ранее Билл Урбан заявлял, что Иран не мог этого сделать, поскольку беспилотники не летали над территорией этой страны. В то же время чиновник в США подтвердил произошедшее. По его словам, был сбит разведывательный беспилотник MQ-4C Triton.

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