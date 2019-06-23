США усилят санкции против Ирана

США приняли решение ужесточить санкции против Ирана. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс, передает телеканал CBS.

Пенс сказал, что о новых мерах, которые станут ответом на сбитый беспилотник и атаку на два танкера в Оманском проливе, «которая явно была совершена Ираном», президент США Дональд Трамп объявит 24 июня.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, в свою очередь, прокомментировал эти санкции, передает агентство IRIB. «Правительство США ввело различного рода санкции против физических лиц, компаний, ведет против Ирана экономический терроризм и войну, разве остались какие-нибудь санкции, которые США не использовали против Ирана?» — задался вопросом Мусави.

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21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

20 июня ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней удерживались в заложниках.

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