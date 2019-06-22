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США анонсировали новые санкции против Ирана

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Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут новые санкции против Ирана.

По его словам, ужесточение ограничительных мер произойдет в понедельник, 24 июня. Таким образом Вашингтон хочет добиться отказа Тегерана от ядерного оружия.

Трамп выразил надежду, что санкции против Ирана вскоре будут отменены, что позволит стране вновь стать «продуктивным и процветающим государством».

Ранее президент Соединенных Штатов отметил, что не хочет развязывать войну с Ираном. Днем ранее он остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как это должно было произойти. Это произошло после того, как Трамп узнал от одного из генералов, что в результате атаки погибнут примерно 150 человек.

20 июня военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

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