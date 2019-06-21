Раскрыты действия Ирана перед решением сбить беспилотник США

Иран несколько раз предупреждал США о нарушении воздушного пространства перед тем, как сбить американский беспилотник. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Associated Press.

КСИР также предоставил обломки американского беспилотника вместе с данными объективного контроля, которые свидетельствуют о нахождении RQ-4 Global Hawk в воздушном пространстве Ирана.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп сначала принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.

20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.

Утром 20 июня Военно-воздушные силы КСИР сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Размах его крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.

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