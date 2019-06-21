Иран запротестовал

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что замминистра иностранных дел Аббас Арагчи связался с посольством Швейцарии в Тегеране, официально представляющим интересы США в Иране. В сообщении говорится, что «есть неопровержимые доказательства того, что американский беспилотник находился в иранском воздушном пространстве». В МИД также добавили, что «его обломки были обнаружены в территориальных водах Ирана».

20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.

Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней находились в заложниках.

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