США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запретило полеты над воздушным пространством Ирана. Об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что ведомство издало чрезвычайный приказ, по которому запрещается летать в надводной зоне контролируемого Тегераном воздушного пространства над Ормузским проливом и Оманским заливом из-за повышенной напряженности. По сообщению FAA, в момент перехвата Ираном беспилотника ближайший гражданский самолет пролетал в пределах 45 морских миль (около 80 километров) от места инцидента.

20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.

Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.

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