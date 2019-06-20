Иран опубликовал видео пуска ракеты по американскому беспилотнику

Иранский Telegram-канал IranMilitaryTube опубликовал видео пуска ракеты класса «земля-воздух», сбившей американский беспилотник.

На ролике запечатлен сам момент пуска, а также анимация, изображающая путь ракеты до места, на котором она подбила аппарат.

Ранее 20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.

Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.

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