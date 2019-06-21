США захотели созвать Совбез ООН из-за Ирана

Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН 24 июня провести заседание за закрытыми дверями по поводу обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов сообщает Reuters.

«Мы проинформируем совет о развитии событий вокруг Ирана и предоставим информацию из нашего расследования недавних инцидентов с танкерами», — говорится в направленной американской стороной коллегам из ООН служебной записке, которая попала в распоряжение агентства.

Ранее 21 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп остановил атаку американской армии на Иран за 10 минут до того, как она должна была начаться.

20 июня стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что иранцы уничтожили БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

По версии Вашингтона, аппарат в момент атаки находился над международными водами, Тегеран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.

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Ранее американцы заявили, что Иран или его союзники ответственны за атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе 13 июня. В качестве доказательств они продемонстрировали обломки магнитной мины и видео, на котором иранские военные якобы снимают неразорвавшееся взрывное устройство с борта одного из поврежденных кораблей.

За месяц до этого похожим атакам подверглись еще четыре танкера. Американские эксперты, расследовавшие инцидент, пришли к выводу, что за этими нападениями также стоит Иран.

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