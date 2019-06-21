ЕС выбрал свою роль в конфликте США и Ирана

Евросоюз следит за конфликтом США и Ирана, но считает, что «лучше не вмешиваться». Такое заявление сделал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств блока, сообщает РИА Новости.

По словам Туска, в ЕС очень обеспокоены развитием событий в Персидском заливе, но не собираются ничего специально заявлять на эту тему. «Думаю, иногда лучше не вмешиваться. Самые большие проблемы в нашей истории всегда были спровоцированы слишком активной политикой, а не слишком пассивной», — сказал он журналистам.

Ранее 21 июня сообщалось, что американский президент Дональд Трамп сначала принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.

20 июня стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

По версии США, аппарат в момент атаки находился над международными водами, Иран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.

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Ранее американцы заявили, что власти Ирана или их союзники ответственны за атаку на нефтяные танкеры в водах Оманского залива 13 июня. В качестве доказательств они продемонстрировали обломки магнитной мины и видео, на котором иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из кораблей.

За месяц до этого похожим атакам подверглись четыре коммерческих судна. Американские эксперты, расследовавшие инцидент, пришли к выводу, что за этими нападениями также стоит Иран.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней находились в заложниках.

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