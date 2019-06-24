Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США

Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства. Его слова приводит агентство Tasnim News.

«Враг отправил самый умный и самый совершенный патрульный самолет в запрещенную зону, и все видели, что этот беспилотник был остановлен, и мы говорим, что мы можем повторить это многократно», — сказал Ханзади.

Ранее стало известно, что 24 июня президент США Дональд Трамп объявит о новых санкциях против Ирана, которые станут ответом на сбитый беспилотник и атаку на два танкера в Оманском проливе.

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21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку. Накануне ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие». Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней удерживались в заложниках.

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